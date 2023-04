Promovarese, Renato Chiodi nominato presidente

È stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Promovarese, società che gestisce per conto dell’azionista unico Camera di Commercio sia MalpensaFiere, a Busto Arsizio, sia il Centro Congressi Ville Ponti, a Varese.

Mauro Vitiello, ora Presidente dell’ente camerale, passa il testimone a Renato Chiodi, imprenditore nel settore della distribuzione di carburanti e al vertice anche di Confcommercio Ascom Gallarate. Gli altri componenti del CdA sono i consiglieri camerali Francesco Riva, indicato come vicepresidente, Daniela Bramati, Eleonora Merlo e Andrea Gatti.

«Ringrazio per l’opportunità di questo incarico particolarmente interessante e stimolante, visti gli obiettivi indicati da Camera di Commercio» queste le prime parole del presidente Renato Chiodi, che poi aggiunge «proseguiremo in piena continuità con l’importante opera di valorizzazione delle strutture e dei progetti in corso condotta dai miei predecessori. Questo con particolare attenzione all’efficientamento energetico, per quanto riguarda le strutture, e alle iniziative di attrattività turistica quali Varese Sport Commission, #VareseDoYouBike e Varese Destination Wedding».

Mauro Vitiello, nell’assicurare al nuovo CdA di Promovarese la massima collaborazione di Camera di Commercio, anche attraverso la direzione dello stesso segretario generale Mauro Temperelli, aggiunge: «Determinanti per il futuro le sinergie con le eccellenze del territorio e le imprese, come per esempio il rapporto con Villa Panza per Ville Ponti, e la transizione energetica, con la nuova Comunità Energetica Rinnovabile per Malpensafiere».

Intanto la Giunta di Camera di Commercio Varese ha indicato Antonio Ziliotti quale vicepresidente dell’ente per il mandato 2023-2027.