“Pronti a lavorare nel rispetto dei valori e delle esigenze della comunità”: la Pro Loco di Luino si presenta

Rivalorizzare il territorio, far tornare a vivere i luoghi, promuovere idee e proposte per qualcosa che possa diventare una tradizione, incentivare il coinvolgimento dei giovani come membri attivi di questo processo e la collaborazione con le Pro Loco limitrofe: questi gli obiettivi chiave della Nuova Pro Loco “Città di Luino” che, venerdì 21 aprile scorso, si è presentata per la prima volta alla popolazione.

«Fino a un mese fa ero il presidente di questa realtà, nata come comitato per rilanciare il territorio, ma questa sera (ndr, venerdì) finisco quel ruolo e faccio un passaggio di consegna alla giovane presidente della Nuova Pro Loco “Città di Luino” Margherita Romano – ha aperto la serata Adriano Giannini, nuovo vicepresidente della Pro Loco luinese -. Grazie per essere qui e grazie a tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato perché si arrivasse a questa sera. Luino è una città un po’ strana, riuscire a coinvolgerla non è così semplice, ma da stasera parte un nuovo percorso, di collaborazioni, intenzioni e progetti. Mi piacerebbe che i luinesi tornassero a vivere questo territorio bellissimo: noi abbiamo qualcosa che altri non hanno, abbiamo il lago, le montagne, e il nostro compito è quello di valorizzare queste bellezze sperando che la popolazione apprezzi quello che facciamo e magari si avvicini a noi, con proposte e idee, con qualcosa che possa poi diventare una tradizione: una manifestazione che si ripeta tutti gli anni e che diventi qualcosa di attrattivo per la nostra meravigliosa città. Sono molto contento che a presiedere questa nuova Pro Loco sia Margherita, una giovane donna con molta grinta che saprà coinvolgere i giovani».

Margherita Romano ha 23 anni, è prossima alla laurea in biologia e nonostante la giovane età, ha avuto diverse esperienze nelle Pro Loco. «All’inizio, quando mi è stato chiesto di presiedere la Pro Loco, ho riflettuto tanto. Ma poi mi sono detta, accettiamo questa sfida. L’ho fatto soprattutto perché credo che i giovani debbano vivere la società attivamente e non passivamente, anche ricoprendo ruoli importanti come può essere il mio; investendo forza, il senso di responsabilità e voglia di fare». E come lei, anche il direttivo, «formato da volontari volonterosi – ha sottolineato Romano – da persone che ‘regalano’ il loro tempo e le loro esperienze per dare valore al nostro territorio. Speriamo di far crescere il gruppo con l’adesione ai soci e lavoreremo sempre nel rispetto dei valori e delle esigenze della popolazione. Solo insieme possiamo portare un cambiamento reale al nostro territorio. Grazie al sindaco Bianchi e all’assessora alla Cultura Serena Botta per averci sempre sostenuto con entusiasmo. Ma soprattutto, grazie alla consigliera Valeria Squittieri, per noi fondamentale nelle prime fasi di organizzazione». Un impegno profuso, riconosciuto dalla nuova realtà, in accordo il sindaco Bianchi, con la consegna della tessera associativa numero 1 – di solito assegnata al Sindaco.

Ma non solo parole, la nuova Pro Loco di Luino è già pronto a partire. Fra le prime iniziative, configura una Festa di Primavera in programma il 29-30 aprile. «Una festa che ci vedrà in prima linea nella valorizzazione del verde e dei prodotti locali – ha spiegato Giannini –. Per questo evento abbiamo voluto soffermarci sulle parole chiave “flora” e “gusta”. Durante la 2 giorni, verranno promosse esposizioni florovivaiste e di prodotti locali, oltre che stand delle associazioni e buona musica a cura dei giovani di Utòpia, perchè per noi è fondamentale collaborare con tutte le realtà del territorio».

«Il florovivaismo nella nostra zona è abbastanza sviluppato e quindi abbiamo pensato di riprendere una vecchia iniziativa della “fiera di primavera” di tanti anni fa e come allora alcuni florovivaisti faranno delle piccole esposizioni in piazza Garibaldi. In più avremo la partecipazione degli studenti del nostro centro professionale del corso di florovivaismo, che terranno laboratori per bambini, e di alcuni ex allievi che promuoveranno delle esibizioni di “salita in pianta” con le nuove modalità» ha spiegato ancora Giannini.

Alle esposizioni, verranno affiancate bancarelle di prodotti locali, fra cui spiccherà la formaggella del luinese DOP, l’unico formaggio in Italia fatto con latte crudo di capra. «Un prodotto che dobbiamo sostenere e promuovere il più possibile perché ce lo abbiamo solo noi – ha aggiunto il vicepresidente -. Questa iniziativa che quest’anno muove i primi passi mi auguro possa in futuro diventare tradizione e punto fisso anche per quanto concerne lo sviluppo della nostra zona».

Oltre alla quattro giorni prevista in occasione della festa patronale, in cui anche la realtà luinese sarà protagonista con l’iniziativa “Città sicura”, la nuova Pro Loco ha già in cantiere diverse iniziative. Due fra tutte, una mostra permanente sul lungolago di Luino dove gli artisti del territorio potranno esporre i loro lavori e la promozione di una collaborazione con le Pro Loco limitrofe: «Una delle idee è quella di trovarci una volta all’anno con le Pro Loco locali per collaborare ad iniziative di grande respiro. Il territorio non è solo Luino, Maccagno o Germignaga, il territorio è un insieme di realtà e fra di noi dobbiamo sostenerci». Una proposta condivisa anche dalla Pro Loco di Germignaga, venerdì rappresentata dal presidente Ballardin, intervenuto durante la serata «per portare un saluto a una nuova identità che nasce e che auspicavamo da tempo».

In ultimo, durante l’incontro è stato ufficialmente aperto il tesseramento per entrare a far parte della nuova realtà, «Noi siamo ancora una piccola famiglia, ma l’obiettivo è diventare un grande gruppo. Se Luino vuole riprendere la vivacità di un tempo è importante collaborare tutti, anche con un piccolo contributo economico come socio, oppure come socio ordinario con idee e varie proposte» ha concluso la presidente Romano.

La tessera ha il costo di 15 euro e sarà valida per tutto il 2023. Per maggiori informazioni: nuovaprolococittadiluino@gmail.com /331 3804352