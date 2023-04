Rally di Alba: Crugnola cerca il primo allungo, De Tommaso non vuole perdere terreno

La notizia della morte di Craig Breen durante un test in Croazia, ha funestato l’avvicinamento alla seconda tappa del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally, che si disputa tra oggi (venerdì 14) e domani (sabato 15) ad Alba e dintorni. Impossibile, da parte di equipaggi e addetti ai lavori, non pensare al pilota irlandese che aveva spesso gareggiato nelle gare tricolori, che era di casa nel nostro Paese e che proprio ad Alba vinse la classifica assoluta nel 2020.

Il 17° Rally Regione Piemonte, però, si disputerà regolarmente e l’attesa è alta per i tifosi di casa nostra vista la presenza di due “big” come Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso, due dei grandi favoriti per la graduatoria tricolore mentre per l’assoluta c’è un numero di pretendenti più ampio del solito. Alba infatti è una tappa che richiama sempre l’attenzione di driver di livello internazionale e tra gli iscritti del 2023 spiccano i nomi del neozelandese Haiden Paddon (Hyundai i20), del norvegese Mads Ostberg e del francese Stephane Lefevbre (Citroen C3), gente abituata a gareggiare per vincere e non solo per fare presenza.

Crugnola e De Tommaso puntano prima di tutto alla classifica CIAR in mezzo ad avversari di sicuro valore: in Piemonte prenderà anzitutto il via la stagione tricolore di Giandomenico Basso che aveva saltato la tappa d’esordio al Ciocco (sfruttando il fatto che per il conto finale sarà scartato il risultato peggiore dell’anno). Il 49enne veneto, quattro volte campione d’Italia, è considerato il principale avversario di Crugnola e dopo la parentesi in Hyundai tornerà al volante della Skoda Fabia gestita da CR Motorsport, sempre accanto a Lorenzo Granai. Fabia anche per il ligure Fabio Andolfi, secondo al Ciocco, per lo sloveno Avbelj, per Bottarelli, Michelini e Rusce mentre Scattolon porta in gara la Volkswagen Polo.

Nel box dei due varesini è tutto confermato: Crugnola ha subito preso la testa della classifica CIAR grazie al successo del Ciocco e torna a capeggiare il gruppo formato dal navigatore Pietro Ometto, della Citroen C3 e del team FPF Sport. In Toscana il campione di Calcinate del Pesce fece cilecca a sorpresa nella power stage iniziale (che assegna 3, 2 e 1 punti per la classifica assoluta) e quindi ripartirà ad Alba con la voglia di rimettersi davanti a tutti fin dallo start. De Tommaso ritrova sul sedile di destra la piemontese Sofia D’Ambrosio: il quarto posto nella tappa d’esordio è stato agrodolce ma ha consentito all’equipaggio della Skoda Fabia di prendersi le misure (i due avevano gareggiato insieme soltanto al Laghi) in vista della stagione tricolore.

Il programma del “Regione Piemonte” prevede per il venerdì solo la Power Stage a partire dalle 16,30; sabato sette PS sui tratti del San Grato, di Igliano e del Roddino, tutti con lunghezze intorno ai 14 chilometri per un totale di 101,2 Km cronometrati. L’arrivo è previsto intorno alle 19,40 in quel di Alba.