Rally di Alba: prima prova a Lefevbre ma alle sue spalle ci sono Crugnola e De Tommaso

Il francese Stephane Lefevbre ha vinto la power stage del Rally Regione Piemonte di Alba, ovvero la prova-spettacolo che ha aperto la gara valida come seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il transalpino su Citroen C3 è uno dei piloti stranieri di alto lignaggio impegnato sulle strade delle Langhe, ma non è iscritto al trofeo tricolore al quale invece concorrono i due varesini al via, Andrea Crugnola (foto Acisport) e Damiano De Tommaso.

I due portacolori della nostra provincia sono però partiti alla grande piazzandosi immediatamente alle spalle di Lefebvre: secondo Crugnola (anch’egli su Citroen C3) a mezzo secondo, terzo De Tommaso (su Skoda Fabia) a 1″3. In questo modo sia l’uno sia l’altro mettono in cassaforte punti importanti per la classifica assoluta del CIAR (3 per il varesino navigato da Pietro Ometto, 2 per l’isprese con Sofia D’Ambrosio). Al quarto posto assoluto un altro pretendente al titolo italiano, Fabio Andolfi, che ha pagato 1″7 al francese ma che si è tenuto alle spalle il rientrante Giandomenico Basso, sesto.

Il veneto è finito dietro a un altro “ospite” di alto profilo, il neozelandese Haiden Paddon su Hyundai i20 mentre Mads Ostberg è finito lontano dalla top ten. Meglio del norvegese i vari Scattolon, Bottarelli, Michelini e Mazzocchi anche se – come sempre in questi casi – i distacchi sono sempre contenuti.

La power stage ha vissuto un colpo di scena che per qualche istante ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso: lo sloveno Bostjan Avbelj, uno dei più attesi anche in ottica CIAR, ha attaccato ma nel finale ha commesso un errore. La sua Skoda Fabia, andata larga, si è ribaltata prima di tornare semi distrutta sulla sede stradale: per fortuna sia il pilota sia il navigatore, Damijan Andrejka, sono usciti illesi dal rocambolesco incidente. Per Avbelj, a livello sportivo, una disdetta visto che anche al Ciocco era finito lontano dai primi.