Rapina fuori da scuola, la bretella autostradale che riapre e gli appuntamenti del weekend nel podcast del 28 aprile

Le notizie del podcast di venerdì 28 aprile

Sono accusati di rapina in concorso e lesioni aggravate i quattro minori arrestati dalla polizia di Gallarate su ordine della magistratura per i minorenni di Milano: l’accusa è di aver aggredito un ragazzo di 17 anni fuori da una scuola superiore di Gallarate il 22 settembre scorso. La vittima dopo l’aggressione ha raccontato ai genitori del fatto e la madre si è rivolta ad una volante della Polizia: in mano un referto del pronto soccorso cittadino che diagnosticava 20 giorni di prognosi. Gli investigatori parlano apertamente di “branco“, soggetti in grado di assumere “condotte e ruoli distinti” e nelle videocamere di sorveglianza dell’istituto vengono ripresi i momenti dell’aggressione, che costituiscono elementi importanti che hanno spinto gli inquirenti a richiedere e ottenere le misure. I giovanissimi sono tutte vecchie conoscenze del commissariato cittadino e hanno precedenti di polizia per rapina, furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale; uno di essi, in particolare, è implicato in un’altra rapina avvenuta a Busto Arsizio a Novembre: tutti, oltre ad essere ora in carcere, sono stati colpiti da Daspo urbano deciso dal questore di Varese.

È per tutti una birra alla cannabis, si chiama proprio così, ha una inequivocabile foglia di marijuana stampata sull’etichetta e fino a pochi giorni fa era disponibile sui banchi dei supermercati, anche della provincia di Varese. Ma un’inchiesta dei carabinieri Forestali di Tradate ha scoperto che dietro quella bevanda alcolica c’era un problema legato alla scorrettezza dell’etichetta: fra gli ingredienti della birra mancava proprio la tanto discussa cannabis per cui è stato contestato un illecito amministrativo in materia di “Pratiche leali d’informazione”. che prevede sanzione pecuniaria da 3000 a 24.000 euro. Le birre, prodotte nella Repubblica Ceca per conto di una ditta Svizzera, sono state sequestrate sull’intero territorio nazionale grazie anche al supporto dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino.

Nella mattina di sabato 29 aprile la bretella autostradale che collega Varese alla A8, ora chiusa in entrambi i sensi, riaprirà in direzione di Milano, cioè in uscita da Varese. Lo prevede l’ordinanza di Anas che proroga , però, fino a fine luglio i lavori del cantiere di largo Flaiano e gli interventi di limitazione della circolazione. per chi entra in città l’uscita sarà ancora allo svincolo “dell’Esselunga”, quello recentemente realizzato che esce sulle rotonde di viale Europa.

È in arrivo un lungo weekend che ci porta direttamente al mese di maggio. Per la Festa dei Lavoratori torna il tradizionale appuntamento musicale che da 33 anni fa ballare e cantare piazza San Giovanni in Laterano a Roma. A condurre le nove ore di musica e parole sarà Ambra Angiolini insieme a Biggio in diretta su Rai Tre.

A Varese fine settimana di canto corale a cappella con il Solevoci Festival con un nutrito programma di musica a cappella pop & jazz con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium. A Palazzo Verbania di Luino i Liberi Artisti omaggiano il colore dell’anno: Viva Magenta. Trentuno artisti e nove letterati si confrontano con il colore ufficiale di Pantone del 2023. Appuntamento con l’inaugurazione domenica 30 aprile alle 17.

Edizione straordinaria del mercato contadino in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. lunedì 1 maggio. Villa e Collezione Panza e il Museo Maga aperti al pubblico.

Per tutti gli altri appuntamenti consultate l‘agenda di VareseNews

Davanti al tutto esaurito del “Lino Oldrini” la Openjobmetis torna in campo per l’ultima volta della stagione in casa. I biancorossi di Brase, penalizzati di 11 punti, devono battere Scafati domenica (si gioca alle 17,30) per conquistare la salvezza, anche perché all’ultima di campionato giocheranno sul campo della capolista Virtus. Intanto Brase, Ross e Caruso sono stati inseriti nelle nomination per i premi stagionali di Legabasket. L’allenatore concorre per il coach of the year, il playmaker per il premio di MVP e per quello di rivelazione, il pivot azzurro è in lizza per il miglior sesto uomo e per il giocatore più migliorato dell’anno.

Nel calcio domenica il Varese viaggia verso Adro in provincia di Brescia per affrontare dalle ore 15 il Franciacorta e per proseguire la rincorsa alla miglior posizione possibile nei playout, magari tenendo vivo il sogno della salvezza diretta. I padroni di casa sono in zona playoff. Le altre partite: testacoda per la Caronnese in casa del Lumezzane che potrebbe vincere il campionato mentre la Varesina ospiterà il Desenzano Calvina. Scontro tra due squadre che hanno ancora qualche possibilità di playoff. Nel Girone A gare casalinghe per il Legnano contro la Fezzanese, per la Castanese con lo Stresa e per la Castellanzese con il già retrocesso Fossano.

Sempre domenica alle 18 infine, la E-Work Busto Arsizio torna in campo per i playoff che valgono la qualificazione alla Challenge Cup, la terza coppa europea. Farfalle in casa contro Firenze.