Rapine alle anziane a Saronno, il giudice rifiuta il patteggiamento

Accusato di ben quattro rapine avvenute nel Saronnese, un 34enne cittadino marocchino andrà a processo al tribunale di Busto Arsizio.

Lo ha deciso il Gip Piera Bossi, in modo un po’ inatteso: il giudice ha infatti rifiutato il patteggiamento su cui avevano trovato un accordo il Pm e la difesa del 34enne.

Accusa e difesa concordavano su una pena di quattro anni e sei mesi, accompagnata dal risarcimento alle vittime per il danno cagionato dalle rapine (in un caso all’uomo è contestato anche il reato di lesioni).

Il giudice ha però ritenuto non congrua la proposta di pena concordata: non ha concesso le attenuanti e ha trasmesso il fascicolo al presidente del tribunale, che dovrà assegnarlo ad altro giudice.

Deve dunque essere fissata la nuova udienza. «Porteremo in quella sede, nel processo con rito abbreviato, la prova dei versamenti di risarcimento delle vittime» dice l’avvocato difensore del 33enne, Rossella Pitrone, che sottolinea appunto come la proposta di patteggiamento comprendesse anche la transazione economica a beneficio delle vittime.

Il giudice ha respinto il patteggiamento in virtù del danno cagionato alle vittime (alcuni erano anziani) e della pericolosità sociale dell’imputato.

Il 34enne accusato delle rapine infatti era uscito dal carcere solo da pochi mesi, dopo ben dieci anni di detenzione per il reato di omicidio volontario, avvenuto in provincia di Roma: nel 2011 nel corso di una lite aveva colpito un 22enne – suo coetaneo – rumeno, Daniel Valentin Marin, ferendolo con un punteruolo. Inizialmente le ferite non sembravano gravi, ma il ragazzo era poi morto per complicazioni.