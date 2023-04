Recital del pianista Francesco Pasqualotto all’Accademia musicale di Porto Ceresio

Nuovo appuntamento domenica 23 aprile alle 17 con i concerti della domenica all’Accademia musicale di Porto Ceresio, che in questo fine settimana ospita il pianista Francesco Pasqualotto.

Gallaratese, Francesco Pasqualotto si è diplomato in pianoforte sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio nel 2004 al Conservatorio Verdi di Milano dove ha frequentato il corso di composizione sperimentale con il M.° Gorli. Dopo la laurea di II livello in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Musica Donizetti di Bergamo, ha seguito master pianistici che lo hanno messo in contatto con didatti e concertisti di fama internazionale, quali i Maestri Canino, Lortie, Masi, Bogino, Bordoni. E’ stato ammesso al Mozarteum di Salisburgo a corsi di perfezionamento con Jasinski e Dorensky. Ha inoltre seguito seminari di fortepiano con B. van Oort e master di musica antica per tastiere con Fadini. In formazioni cameristiche ha frequentato corsi di perfezionamento con l’Altenberg Trio Wien, con il Trio di Trieste presso l’Accademia Chigiana di Siena e con il Trio di Parma presso l’Accademia Santa Cecilia a Portogruaro.

A Porto Ceresio Francesco Pasqualotto proporrà un programma con musiche di Bruckner, Musorgskij e D’Amico.

Ingresso gratuito