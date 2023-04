Regione Lombardia, il gallaratese Martignoni vicepresidente della commissione territorio. Attesa per Monti al Welfare

Il gallaratese di Fratelli d’Italia Giuseppe De Bernardi Martignoni è stato eletto vicepresidente della commissione regionali Territorio, Infrastrutture e Mobilità, il leghista Emanuele Monti dovrebbe essere eletto domani alla presidenza della nuova commissione Welfare. Sono questi gli incarichi assegnati ai consiglieri regionali varesini in seno al Consiglio lombardo.

Nel pomeriggio di martedì 18 aprile in consiglio regionale della Lombardia sono stati eletti i Presidenti e i rispettivi uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità.

Domani mattina sarà la volta delle altre Commissioni permanenti (Ambiente, energia e clima, protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna e foreste; Sostenibilità sociale, casa e famiglia) e nel pomeriggio delle cinque Commissioni speciali (Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; Autonomia e riordino autonomie locali; Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali; Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera).

Le nomine

Presidente della Commissione Bilancio è Davide Caparini (Lega) che ha ottenuto 48 voti. Caparini, 56 anni, bresciano, è stato più volte deputato e negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di Assessore al Bilancio di Regione Lombardia. Vice Presidente è stata eletta Chiara Valcepina (FdI), avvocata e Consigliere comunale a Milano. Consigliere Segretario è stato eletto Pietro Bussolati (PD).

Matteo Forte, Fratelli d’Italia, 38 anni, milanese, è il Presidente delle Commissione Affari Istituzionali eletto con 48 voti e 31 schede bianche. Forte è laureato in Storia ed è stato Consigliere comunale a Milano. Completano l’Ufficio di Presidenza della Commissione il Vice Presidente Angelo Orsenigo (PD), eletto a Como, già Consigliere nella scorsa legislatura (31 voti) e la Consigliera Segretaria Marisa Cesana (Lombardia Ideale), nata nel 1974, lecchese e già Assessore e Sindaco del Comune di Monguzzo.

In Commissione Sanità è stata eletta Presidente Patrizia Baffi (FdI) con 46 voti. Baffi è nata a Maleo e risiede a Codogno (LO). E’ al suo secondo mandato da Consigliere regionale e si occupa di sanità e assistenza. Vice Presidente è risultato eletto Roberto Anelli (Lega) con 48 voti, nella passata legislatura capogruppo. Consigliere segretario è invece Carmela Rozza (PD).

La Commissione Attività Produttive sarà presieduta da Marcello Ventura, 57 anni, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia a Cremona (del cui Consiglio Comunale ha fatto parte per tre mandati). Ventura è laureato in Giurisprudenza, di professione fa l’assicuratore ed è stato anche Consigliere provinciale. È stato eletto Presidente con 48 voti. Vice Presidente sarà Silvia Scurati, nata nel 1978, eletta per la Lega nella circoscrizione di Milano, attiva politicamente dal 1994, giornalista pubblicista. Consigliere segretario è stato eletto Onorio Rosati, 60 anni, eletto a Milano per Alleanza Verdi e Sinistra che fra gli altri incarichi è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano. Sia Scurati che Rosati sono alla loro seconda legislatura regionale (Rosati è ritornato in Consiglio dopo essere stato Consigliere per il PD nella X Legislatura).

Infine l’ultima Commissione riunitasi in giornata, la “Territorio, Infrastrutture e Mobilità”, ha eletto alla carica di Presidente il Consigliere Jonathan Lobati (Forza Italia) nato a San Giovanni Bianco (BG) nel 1988 e residente a Lenna in Val Brembana, Comune di cui è stato Sindaco per due mandati. Lobati ha ottenuto 48 voti così come il Vice Presidente, Giuseppe de Bernardi Martignoni (FdI). Consigliere Segretario è stato eletto il Consigliere brianzolo Luigi Ponti (PD).