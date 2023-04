Riaperta la bretella autostradale di Varese in direzione Milano

Ha riaperto alle 9.45 di sabato 29 aprile la bretella autostradale che collega Varese alla A8 in direzione di Milano, cioè in uscita dalla città.

Il tempo di sistemare i cartelli, chiudere il passaggio pedonale e rimuovere i divieti e le auto in attesa hanno potuto percorrere la strada , chiusa da settimane per il lavori in corso in Largo Flaiano.

Il traffico di questo sabato di ponte non è di quelli validi per un test probante, ma sicuramente l’apertura garantirà nei giorni “a pieno carico” un deflusso più agile soprattutto su viale Borri, in questi mesi provato da lunghe code e tempi di percorrenza moltiplicati all’ennesima potenza.

L’ordinanza di Anas proroga fino a fine luglio le modifiche alla viabilità in quel tratto, interessato dai cantieri di largo Flaiano. Per chi entra a Varese il tratto resta chiuso fino al 31 luglio (salvo ulteriori proroghe): l’uscita sarà ancora allo svincolo “dell’Esselunga”, quello recentemente realizzato che esce sulle rotonde di viale Europa.

La conclusione dei lavori per la rotonda di largo Flaiano è prevista per la fine dell’anno. Da oggi la bretella in direzione Milano riapre: la prima a passare è stata la macchina della Polizia Locale, seguita da altre vetture che hanno approfittato della riapertura per dirigersi verso Milano.