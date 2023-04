Rimozione di amianto e nuova copertura per l’ex municipio di Laveno Mombello

Al via l’intervento di “Risanamento della copertura Sede municipale di Piazza Italia” a Laveno Mombello. La Giunta Comunale, nel deliberare la partecipazione al bando regionale Piano Lombardia L.R. 9/2020 “Assegnazione di contributi agli Enti Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e loro sostituzione – Ed. 2022”, ha approvato 2 interventi da sottoporre a bando, tra cui il progetto “definitivo” denominato “Risanamento copertura sede municipale Piazza Italia. Il progetto definitivo prevede un importo pari a € 301.849,79 coperti per € 250.000,00 da contributo regionale e la quota rimanente da risorse comunali.

L’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello si è sempre dimostrata attenta a riguardo della fruibilità delle strutture e degli spazi di uso pubblico, prestando particolare attenzione sia alle problematiche di sicurezza che di migliore utilizzo, anche ai fini della riqualificazione energetica, delle stesse. Ne è dimostrazione che pochi mesi dopo il proprio insediamento l’amministrazione è intervenuta per risolvere provvisoriamente l’infiltrazione di acqua dal tetto dello stabile di piazza Italia, infiltrazioni che erano presenti da anni i cui danni venivano mitigati dalla posa di secchielli posti nei diversi punti dello stabile, con grave pregiudizio sia della salubrità dei locali sia della conservazione delle strutture.

Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Bardelli: «Questo intervento è solo la prima parte di una completa riqualificazione dell’immobile storico che presenta un visibile deterioramento delle facciate, conseguenza di una incuria e mancata gestione delle manutenzioni che purtroppo si è protratto per troppi anni e non solo su questo palazzo posto al centro di Laveno».

Gli interventi prevedono quindi la ristrutturazione della copertura dell’immobile comunale di Piazza Italia ai fini della Sicurezza e della bonifica di amianto, oltre alla riqualificazione energetica e salubrità dei locali. In sintesi il progetto prevede: la rimozione del manto di copertura ammalorato e vetusto, con altro tipologicamente uguale all’esistete ma completo di isolamento e corretta impermeabilizzazione; bonifica immediata delle lastre di amianto; bonifica immediata della canna fumaria in amianto. Tempi di realizzazione: inizio luglio 2023