Rinviato l’ultimo concerto della stagione musicale dell’Insubria

È stato rinviato a data da destinarsi all’ultimo momento il concerto della Verdi Jazz Orchestra “Tribute to Django Reinhardt”, in programma oggi – martedì 18 aprile con inizio alle 18.

Si trattava dell’ultimo appuntamento della XXII Stagione concertistica di Ateneo, ospitata nell’Aula Magna di via Ravasi a Varese, ma è rinviato per motivi tecnici emersi nella giornata odierna. Il concerto sarà riprogrammato in una nuova data. L’Ateneo si scusa con gli artisti e con il suo affezionato pubblico