Riprende la stagione del 67Jazz Club. Omaggio a Cole Porter nella Sala Varesevive

Sarà un omaggio a Cole Porter quello che si terrà domenica 23 dicembre alle 18 nella sala Varesevive al civico 28 di via San Francesco a Varese. A far rivivere la grande musica di uno dei cinque re del musical di Broadway saranno: Andrea Favatano (chitarra), Alberto Citterio (pianoforte), Achille Giglio (ontrabbasso), Massimo Caracca (batteria). Il quartetto eseguirà brani passati alla storia come In the still of the night, You’re the top, So in love, Ev’ri time we say godbay.

Come preso per mano, l’ascoltatore verrà accompagnato in un racconto monografico dove la magia delle composizioni si intreccia con i particolari sulla vita dell’autore e sulla genesi delle sue opere, entrando così a contatto con la dimensione più intima della musica di Cole Porter.



Il concerto “De-lovely” (così facile da amare), che si rifà al titolo di un film dedicato a Porter per la regia di Irwin Winkler, è stato organizzato dal 67Jazz Club che, grazie alla disponibilità di Varesevive, ha potuto riprendere la stagione di concerti dopo la recente scomparsa del suo presidente e fondatore Renato Bertossi.

Seguiranno altri sei appuntamenti, in calendario: 30 aprile, 7, 14, 19 e 26 maggio e 4 giugno.