Rosario Pelligra: “Ora insieme per un club ancora più forte”

La sirena è suonata da 10′ quando al telefono di VareseNews chiama Giovanni Caniglia, braccio destro di Rosario Pelligra, l’investitore australiano che senza la vicenda della penalizzazione sarebbe probabilmente già entrato in società nella Pallacanestro Varese.

Caniglia riporta le parole ufficiali di Pelligra (oggi non erano presenti, come da previsione, perché impegnati nella festa-promozione del Catania Calcio in Serie C) che aprono, forse in modo definitivo, il futuro della società: «Prima di tutto siamo felici per la vittoria storica che ha centrato questa sera la squadra davanti a un altro “tutto esaurito” al palazzetto. Abbiamo dimostrato che le vittorie si conquistano sul campo e che restando uniti, contro tutto e contro tutti è stato superato anche questo ostacolo».

Il presidente del Gruppo Pelligra Italia poi ribadisce quanto detto nei giorni scorsi, aggiungendo però la volontà di collaborare a stretto giro di posta. Insomma, siamo quasi all’ufficialità. «Siamo felici per la società e la città, per Luis Scola e per i giocatori che hanno fatto una grande impresa. Ora tutti insieme ci siamo, per rendere questo club ancora più forte e solido nel futuro».