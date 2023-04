Rovera torna al successo nel mondiale endurance: sua la “6 Ore” di Spa

Sulla pista che, forse, più di ogni altra gli permette di esprimere tutto il suo – grande – talento, Alessio Rovera centra la prima vittoria stagionale nel Mondiale Endurance (il FIA WEC), che è anche la prima con i suoi nuovi compagni di squadra, Lilou Wadoux e Luis Perec Companc.

Galleria fotografica Alessio Rovera vince la “6 Ore” di Spa valida per il Mondiale Endurance 4 di 5

Il terzetto della Ferrari #83 messo in pista dal team Richard Mille AF Corse, ha ottenuto il successo di classe GTE Am a Spa Francorchamps in quello che è stato il terzo round del calendario iridato. Un risultato eccellente anche perché rilancia Rovera e compagni in classifica (nonostante il secondo posto della Corvette, leader del mondiale) e perché apre nel migliore dei modi l’avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans, prossima puntata del WEC.

La condotta di gara della Ferrari 488 è stata impeccabile: tre gli stint in cui è stata suddivisa la corsa con Perez Companc incaricato delle prime due ore di guida, con Wadoux impegnata nella parte centrale e con Rovera destinato a portare la Rossa sino al traguardo. I tre piloti hanno interpretato al meglio la parte: l’argentino ha mantenuto la vettura in lotta per la vetta pur su asfalto ancora umido e per questo complicato; la francese la ha portata in testa mentre il varesino ha letteralmente volato impedendo ogni tentativo di rientro. Rovera ha staccato anche il giro più veloce tra le GT (2’14”829) vanificando anche il riavvicinamento della Corvette favorita dalle situazioni di safety car.

«La “6 Ore” è stata una gara intensa ma davvero bella – spiega il varesino – Abbiamo iniziato la stagione con uno “zero” a Sebring ma dopo il secondo posto di Portimao vincere qui in Belgio è molto importante per me e tutta la squadra. I miei compagni hanno fatto un lavoro eccezionale, temevamo la pioggia, ma tutto è andato per il meglio, strategia compresa. Luis è stato coraggioso a usare gomme slick nelle insidiose condizioni iniziali e Lilou ha portato al vertice la macchina, che era velocissima. Abbiamo centrato l’obiettivo ma c’è ancora da rimontare in classifica. Ora attendiamo Le Mans, in palio ci sono 50 punti, dobbiamo continuare su questa strada».

Tra l’altro la Ferrari #83 è stata l’unica vettura del Cavallino Rampante nelle prime posizioni: sul podio con la Corvette #33 è andata l’Aston Martin-ORT #25 seguita dalle due Porsche di Proton e Iron Dames.

Grazie ai 25 punti colti nelle Ardenne, Rovera-Wadoux-Perez sono ora secondi in classifica a quota 43, ancora molto lontani dal terzetto della Corvette (Keating-Catsburg-Varrone) che ha 82 punti con due vittorie e un secondo posto. Le Mans però può ribaltare la classifica perché la corsa regina del campionato ha un punteggio doppio rispetto a Spa.

Nella classe regina (Hypercar) intanto, seconda doppietta di Toyota imprendibile anche a Spa: vittoria per la #7 (Conway, Kobayashi, Lopez) con 11″ di vantaggio sulla #8 (Buemi, Hartley, Hirakawa). Altra prova positiva della Ferrari che si conferma sul podio, stavolta però con la #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi mentre la vettura gemella è andata a muro con Fuoco tradito dalle temperatura delle gomme.

In LMP2 infine, vittoria per il team WRT con Robert Kubica insieme a Deletraz e Andrade.