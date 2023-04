Salute della Donna: a Luino un weekend di informazione e visite senologiche gratuite

Gli appuntamenti sono per il 21 aprile con una serata di sensibilizzazione rispetto al tema del tumore alla mammella e per il 22 amattina con visite senologiche gratuite su prenotazione presso la sede del Distretto luinese di ASST Sette Laghi

In occasione della 8° Giornata nazionale della salute della donna e in particolare di “Open Week per la salute della donna” – evento promosso da tre realtà particolarmente attente e attive sul tema della prevenzione e cura del tumore alla mammella, cioè dall’associazione Onda, da CAOS e da Varese per l’Oncologia – il Distretto di Luino dell’ASST Sette Laghi ha organizzato una due giorni, venerdì 21 e sabato 22 aprile, all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione, in particolare rispetto al tema del tumore alla mammella.

Gli appuntamenti sono per il 21 aprile dalle 18:30 alle 20:00 a Palazzo Verbania per una serata di sensibilizzazione sul tema del tumore alla mammella e per il 22 aprile mattina con visite senologiche gratuite su prenotazione che si terranno presso la sede del Distretto luinese in via Verdi (Per prenotarsi: 0332 625335).

TEMI E RELATORI dell’incontro di venerdì 21 aprile a Palazzo Verbania

“Prevenzione e cura del tumore alla mammella e il percorso di cura nella Breast Unit” – Francesca Rovera, responsabile Breast Unit ASST Sette Laghi

“Oncologia: un approccio sempre più personalizzato ed innovativo” – Elena Grigioni, specialista Oncologia ASST Sette Laghi

“Il collegamento tra Ospedale e Territorio per la salute dei cittadini” – Rita Patrizia Tomasin, Dir. Distretto Luino ASST Sette Laghi

“Come la genetica ha cambiato il modo di ‘fare medicina’ ” – Mariagrazia Tibiletti, genetista

“Le parole che curano: la psicooncologia nell’approccio multidisciplinare” – Eugenia Trott, Dir. Med. Psicooncologo – Psicologa cla ASS S AG

“Il ruolo del volontariato nella lotta al cancro al seno” – Adele Patrini, presidente di CAOS – CARLO LUCCHINA e di Varese per l’Oncologia

“Il medico di famiglia integrato nel team multidisciplinare della Breast Unit” – Giancarlo Pagani, medico di Medicina Generale

Modera: Graziella Pinotti e Marina Marelli