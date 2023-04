Scontro tra un’auto e una moto a Brusimpiano, ferito un uomo di 51 anni

E’ ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 51 anni rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 19 aprile, a Brusimpiano.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto in via Ponte Tresa. Sul posto un’ambulanza e un’automedica ma è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, quello di maggiore gravità. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Luino.