Sei alla ricerca di lavoro nel terziario? Appuntamento con MyJob Day a MalpensaFiere

Dopo l’ottimo risultato delle edizioni del MYJOB DAY del settore Turismo dello scorso anno e del 16 marzo, l’evento viene organizzato anche per il settore TERZIARIO. Appuntamento il prossimo 23 maggio a partire dalle ore 10 a MalpensaFiere a Busto Arsizio. Protagonisti saranno da una parte le aziende del settore terziario (commercio, servizi, professioni) in cerca di personale e dall’altra chi è in cerca di una occupazione.

Sono più di 20 le aziende di media e grande dimensione, che hanno già aderito e i posti di lavoro disponibili sono un centinaio. Le offerte di lavoro delle aziende presenti sono disponibili sul sito https://www.myjobvarese.com/. Il candidato ha la possibilità di scegliere gli eventuali futuri datori di lavoro e di fissare con loro, indicando l’orario preferito, il colloquio. Quindici minuti a match, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale.

Inoltre, durante la mattinata, sarà dedicato uno spazio formativo a ragazze e ragazzi delle scuole superiori e professionali. Si tratta di un training specifico su come preparare il curriculum vitae, come approcciarsi ad un colloquio di lavoro e una breve pillola informativa su LinkedIn.

Chi sono i candidati

Il MYJOB DAY organizzato dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Varese ha lo scopo di creare un’opportunità a tutte quelle persone, di ogni fascia di età, che hanno intenzione di lavorare in aziende del terziario.Tecnici informatici, consulenti SAP, impiegati amministrativi, commerciali e contabili, agenti/consulenti nel campo immobiliare, interior design ma anche addetti/e alle vendite, commesse e commessi, magazzinieri, addetti dei reparti di macelleria, salumeria, freschi, ortofrutta panetteria e pescheria, sono loro le figure più ambite e ricercate dalle aziende che hanno accolto con favore la formula del MYJOB DAY.

Colloquio e corso preparatorio

È possibile presentare la candidatura in totale autonomia tramite questo link: https://myjobvarese.simplybook.it/v2/#book. Sarà sufficiente selezionare la fascia oraria e prenotare i colloqui desiderati con le aziende. Ulteriore iniziativa rivolta a tutti i candidati, per prepararsi al

meglio alla giornata del 23 maggio, è la programmazione per martedì 16 maggio dalle ore 10 di un webinar gratuito nel corso del quale verranno fornite indicazioni su come preparare un

curriculum vitae e su come approcciarsi a un colloquio di lavoro.

Il presidente D’Aquaro

«L’importante iniziativa, già organizzata con l’Ente Bilaterale Turismo per due edizioni, ora vede coinvolte le aziende del terziario e lavoratori che hanno competenze e conoscenze in questo settore», spiega Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Varese. «Ci troviamo ancora in una fase di post covid e l’obbiettivo dell’evento è quello di favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro e quindi

promuovere l’occupabilità e l’attivazione del lavoro. Andiamo incontro anche alle esigenze delle aziende del nostro territorio che fanno sempre più fatica a reperire personale da formare e inserire. Un problema non da poco e da non sottovalutare la cui soluzione può essere il MYJOB DAY».