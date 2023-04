Sempre più comuni con “Puliamo il territorio” e il progetto entra a far parte del Wwf

Un’iniziativa nata dal territorio che oggi diventa sempre più grande ed entra a far parte del progetto nazionale di WWF “RI-PARTY-AMO” e che coinvolge sempre più comuni aderenti.

Stiamo parlando di “Puliamo il Territorio”, l’iniziativa che nasce nel 2021 dal Comune di Laveno Mombello con la volontà di creare un appuntamento mensile per pulire le aree rese maggiormente critiche dai rifiuti abbandonati e ad oggi sono molti i comuni limitrofi che hanno aderito a questo appello. Dopo la prima esperienza congiunta con il Comune di Cittiglio nel gennaio 2023, hanno deciso di aderire a questa rete anche i comuni di Caravate, Leggiuno, Sangiano e, negli ultimi mesi, anche Monvalle e Gemonio.

Sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto e alla cura dello spazio pubblico e del territorio in cui si vive sono alla base del progetto, che vede una sempre crescente partecipazione da parte di associazioni, cittadini e volontari desiderosi di dare il proprio contributo.

«Dietro Puliamo il territorio c’è l’amore per l’ambiente con la A maiuscola» commenta Fabio Bardelli, Assessore del Comune di Laveno Mombello con delega all’Ambiente. «Rappresenta l’impegno di tante persone che, volontariamente e gratuitamente, insegnano cosa vuol dire avere rispetto per la natura, cercando di difenderla, dimostrando che la responsabilità e il senso civico vengono prima di tutto.»

Uno degli obiettivi dell’iniziativa è infatti sensibilizzare la cittadinanza e promuovere comportamenti corretti, anche attraverso il coinvolgimento diretto e l’inclusione in un progetto nato per prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

«La “gentilezza” nei confronti dell’ambiente» prosegue l’Assessore Bardelli «è un atto davvero rivoluzionario. Troviamo spesso tante motivazioni per le quali vengono “abbandonati” i rifiuti; la verità è che i gesti di ognuno di noi fanno la differenza e quello che fanno così tante persone, così tante amministrazioni unite sono il segnale più bello e la dimostrazione più tangibile che una comunità è ciò che vuole essere.»

La straordinarietà di questo progetto sta proprio nella presenza di così tanti Comuni limitrofi uniti dalla volontà di prendersi cura dei nostri luoghi, rendendoli migliori per la cittadinanza, per i visitatori e per i turisti.

Il prossimo appuntamento con “Puliamo il Territorio” è per sabato 22 aprile, Giornata mondiale della Terra. Da questo mese l’iniziativa avrà non solo il sostegno dei Comuni e delle associazioni territoriali ma anche del WWF, che patrocinerà tutte le giornate di pulizia.

Il progetto nazionale di WWF “RI-PARTY-AMO” si concentra su tre ben definite linee di intervento: Puliamo l’Italia, giornate di pulizia di spiagge, margini e fondali; Ricostruiamo la natura, progetti di ricostruzione naturale, Formiamo i giovani: attività di educazione nelle università e nelle scuole.

Sabato 22 aprile la pulizia inizierà alle ore 14.00 nei seguenti punti di ritrovo:

Laveno Mombello : Area Gaggetto (nei pressi dei campi da Beach Volley)

: Area Gaggetto (nei pressi dei campi da Beach Volley) Leggiuno : Parcheggio via Brughiera, Reno (presso asilo nido comunale)

: Parcheggio via Brughiera, Reno (presso asilo nido comunale) Sangiano: Villa Fantoni, via Besozzi

I partecipanti dei tre Comuni si concentreranno sulla pulizia della Torbiera, dove si ricongiungeranno in un punto di incontro condiviso.

Cittiglio : Piazzale Angelo de Peri (poste)

: Piazzale Angelo de Peri (poste) Monvalle: Via Volta, presso parcheggio ditta Corti Zootecnici

Saranno presenti i volontari dei Gruppi Comunali Protezione Civile di Leggiuno, Monvalle, Sangiano e gli amici di Amo Madre Terra.