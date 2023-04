Sfortuna Ravasi: caduta in gara in Serbia e notte in ospedale

Per Edward Ravasi il momento non è certo dei più fortunati. Il ciclista di Besnate, 28 anni, è da poco tornato alle gare grazie all’ingaggio della squadra austriaca Hrinkow Advarics ma prima del rientro ha avuto qualche problema fisico da risolvere mentre ieri – mercoledì 19 aprile – si è infortunato seriamente in seguito a una caduta.

Ravasi era impegnato nella prima tappa della Belgrado-Banjaluka, corsa di quattro giorni tra la capitale serba e la città bosniaca. Il corridore varesotto è però stato vittima di una caduta in seguito alla quale è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I medici hanno preferito tenerlo ricoverato in osservazione la notte.

Il referto sanitario parla di una frattura composta al setto nasale ma per fortuna sono state escluse ulteriori fratture; Eddy – come informa il suo fans club in costante contatto con i dirigenti del team Hrinkow – resterà sotto controllo medico per via di un ematoma piuttosto esteso. Il corridore però è vigile e sta meglio. Purtroppo però per Ravasi è un nuovo intoppo in una stagione ripartita da poco nella quale era solo all’ottavo giorno di gara.