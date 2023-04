Si butta nel Lago Maggiore: 38enne salvata da un passante a Luino

È stata salvata da un passante la ragazza di 38 anni vista tuffarsi nel Lago Maggiore a Luino nella prima mattinata di giovedì 27 aprile.

Il fatto è avvenuto prima delle 9 nella zona del Parco a Lago, in pieno centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Luino e la Croce Rossa Italiana del comitato locale Luino e Valli.

Il personale sanitario ha operato per limitare l’ipotermia della donna con l’uso di metallina: la paziente è stata portata in ambulanza a Cittiglio in codice verde. Da una prima verifica le forze dell’ordine escludono che la vicenda possa ricondursi ad un incidente: si è trattato di un gesto volontario.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24. Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 2327 2327 o 324 011 72 52 (Whatsapp)