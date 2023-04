Si dimette un altro medico all’ospedale di Saronno: situazione di emergenza in pronto soccorso

Un medico dimissionario nel mese di aprile e per il pronto soccorso di Saronno è necessaria una nuova riorganizzazione. Dal primo di maggio, dunque, cambiano i turni di guardia del PS che vede abbassare da 2 a 1 i medici presenti. In questo modo, diminuisce il numero totale di guardie al mese che passano da 180 a 150 ma viene richiesta una maggiore partecipazione degli specialisti dei reparti di medicina e di chirurgia.

La presenza di un solo specialista porta anche a ridurre la durata dei turni che saranno 5 contro gli attuali tre. Di notte rimane la fascia 20.00 – 8.00, con un solo dottore in ps, a cui si aggiungono le pronte disponibilità attive degli altri reparti ospedalieri, compreso il medico anestesista in presenza più uno in pronta disponibilità.

La riorganizzazione viene definita “temporanea”: l’Asst Valle Olona sta infatti reclutando una nuova cooperativa per garantire tutti i turni scoperti di pronto soccorso.

Per l’ospedale di Saronno, però, non si tratterebbe dell’unica novità. Secondo alcune voci, a risultare fortemente penalizzata nel prossimo maggio sarebbe anche l’attività chirurgica: sarebbero solo 4 le sedute di chirurgia nell’arco del mese a cui se ne aggiungerebbero altre 4 delle altre specialità come urologia, ortopedia e otorino.

I dipendenti esprimono preoccupazione per una situazione ormai al limite. L’assessore regionale Bertolaso, in visita lo scorso 17 aprile, ha annunciato per il 9 maggio un piano di rilancio del presidio. C’è grande aspettativa per un progetto che dovrà esplicitamente indicare il futuro dell’ospedale di piazza Borrella.