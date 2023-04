Sociale e salute a Lonate, “avanti con il lavoro iniziato e nuovi servizi da attivare”

«La concretezza della nostra azione amministrativa è tangibile e non si perde in promesse demagogiche e irrealizzabili, ma ha un solido fondamento sull’esperienza amministrativa di questo quinquennio». Uniti e Liberi, la lista che sostiene Nadia Rosa alle elezioni di Lonate Pozzolo, rivendica il lavoro svolto e spiega nuovi progetti sull’area del sociale.

L’amministrazione – dicono – «ha da sempre avuto come priorità quella di avere attenzione ai più fragili per perseguire uno sviluppo armonioso della società che supporti e sostenga chi ha bisogno. Nel corso del mandato amministrativo 2018-23 sono infatti state introdotti ulteriori interventi a favore di chi ne avesse necessità come, a titolo esemplificativo, il bando affitti e il bando mutui che hanno sollevato molte famiglie in fatica in questo periodi di crisi economica. Sarà nostra premura continuare con l’erogazione di queste misure di sostegno, anche in collaborazione con altri enti o privati oltre che a prestare assistenza ai cittadini nel partecipare ai bandi erogati da Aler per l’assegnazione degli alloggi popolari e a tutti gli altri bandi che periodicamente vengono proposti da altri enti».

Viene sottolineata anche la collaborazione avviata con le diverse realtà attive sul territorio.

«La collaborazione con soggetti terzi è stata e sarà fondamentale anche per supportare gli anziani in difficoltà o in situazioni di fragilità e in particolare sarà di fondamentale importanza proseguire la convenzione con ANCESCAO per il Servizio degli Accompagnatori Sociali che è stato fortemente voluto da questa amministrazione, e con la Fondazione Centro di Accoglienza Anziani come già attuato con gli sportelli di aiuto delle famiglie e fragili. Sempre in sinergia con i Lions si continuerà con il progetto dello screening dell’ambliopia nei bambini in età prescolare che fino ad oggi ha controllato la vista di circa 550 bambini. Verrà introdotta anche la prima visita odontoiatrica gratuita dedicata ai più piccoli sempre nell’ottica di prevenzione e di educazione alla corretta igiene orale».

«E’ sicuramente tra le nostre volontà quella di incentivare uno sportello di aiuto psicologico anche per adulti e portare a conclusione gli accordi in corso con la dirigenza di ASST Valle Olona al fine di ampliare i servizi offerti dalla Casa di Comunità (portare a pieno regime il centro prelievi, il CUP, scelta e revoca, attività materno infantile, neuropsichiatria infantile, ambulatorio psicologico, spirometria, elettrocardiogrammi e servizio di telemedicina). Nell’ottica della prevenzione verranno organizzati corsi ed incontri formativi anche sul tema dipendenze in sinergia con realtà associative che si occupano di queste tematiche. L’assessorato alla gentilezza continuerà il suo operato con iniziative solidali e con l’esperienza positiva della Redazione gentile comunale che coinvolge bambini e ragazzi del territorio. Verrà istituita una Giornata dedicata ai nuovi nati e si valuterà la possibilità di introdurre un pacco di benvenuto destinato al neonato e alla sua famiglia coinvolgendo anche le realtà del territorio. Verranno promosse le attività dell’Informalavoro e dell’Informagiovani con un’apposita sezione sul sito del Comune e sui social in modo da agevolare chi è alla ricerca di un impiego».