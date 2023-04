Sono nove le aziende varesine certificate per la parità di genere

Sono nove le aziende varesine che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. La strada, dunque, è ancora lunga. Se n’è parlato la scorsa settimana nel corso di un incontro organizzato da Regione Lombardia, Unioncamere e Camera di Commercio Varese. Da quando è stata approvata la certificazione della parità di genere UNIPdr125, a marzo 2022, solo nove aziende varesine hanno completato l’iter. Di queste cinque sono grandi aziende multinazionali.

«Telecert è stata la prima e questo ci riempie d’orgoglio – spiega suo amministratore unico Fabrizio Lovato – il mio staff, che è tutto femminile, è riuscito a dimostrare il suo valore e, con la verifica dell’istituto Quaser di Milano, ottenere la certificazione per prima sul nostro territorio. È utile però far notare che 9 aziende in tutta la provincia sono un numero insignificante e che la strada da fare è lunga: non possiamo perdere nessuna occasione per parlarne. Bene fa, quindi, la Camera di Commercio a promuovere, anche con incentivi economici, il processo per il raggiungimento della certificazione. Che ha bisogno però anche di un cambiamento culturale dell’imprenditoria del territorio».

Il bando della camera di commercio sulla Certificazione della parità di Genere è un incentivo per promuovere il percorso verso la certificazione, riconoscimento riservato alle aziende lombarde in linea coi principi di equità, principi che sono valutati attraverso diversi elementi tra cui la parità salariale e la possibilità di fare carriera a prescindere dal genere. Il bando prevede voucher da 2.000 a 9.000 euro per aziende e professionisti per un totale di 10 milioni di euro.

LE AZIENDE CERTIFICATE FINO AL 20 APRILE 2023

Telecert srl di Varese 16.09.2022

ATI Formazione srl di Saronno 06.12.2022 (unità secondaria)

Gruppo Acinque di Varese 14.12.2022

Nespresso Italiana Spa di Varese 15.12.2022 (unità secondaria)

Air Pullman SpA di Somma Lombardo 29.12.2022

Accenture SpA di Vergiate 30.01.2023 (unità secondaria)

Farmaceutica Formenti SpA di Origgio 16.02.2023 (unità secondaria)

Grunenthal Italia srl di Origgio 16.02.2023 (unità secondaria)

Vesti Solidale società cooperativa sociale Onlus di Varese 27.03.2023