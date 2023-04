Sospeso l’ok al progetto del nuovo Ippodromo delle Bettole, voto rinviato in consiglio comunale a Varese

E’ rimasta in sospeso la decisione sul nuovo progetto dell’Ippodromo delle Bettole, sottoposta al voto del consiglio comunale di Varese nella serata del 27 aprile dopo due sedute di commissione urbanistica.

La discussione, già accesa tra minoranza e maggioranza, si è arricchita in consiglio dalla civile protesta dell’associazione Nazionale Galoppo, che si è presentata in consiglio Comunale per ascoltare il dibattito politico sulla struttura, presentando una lettera aperta del presidente dell’associazione nazionale galoppo, che spiega come «L’eliminazione della pista di galoppo di sabbia, che ridurrebbe sensibilmente le capacità operative della pista».

Al momento della discussione, prevista al punto 11 e discussa dopo le 22, tra i consiglieri di minoranza il più battagliero è stato il rappresentante di Fratelli d’Italia Eugenio De Amici, primo ad esprimere la sua contrarietà al progetto: «Da una giunta di sinistra ci saremmo aspettati maggior rigore nel valutare questo progetto – ha spiegato il consigliere – Un progetto che guardacaso capita in scadenza della concessione, e aiuta a prolungarla. Se però guardo alle proposte fatte, va sottolineato il fatto che è privo di reale progettualità».

Dopo di lui, è intervenuto anche Salvatore Giordano (Fratelli d’Italia), che si è domandato: «Perchè questo progetto consente la proroga dell’affidamento della concessione? E in questo caso, perchè non si fa una vera ristrutturazione profonda della struttura?» e Luca Paris (Gruppo misto-Movimento 5Stelle), che ha sottolineato il fatto che: «Sarebbe stato opportuno un approfondimento della valutazione del progetto, in commissioni apposite». Una mancanza di chiarimenti che hanno convinto la consigliera della Lega Barbara Bison a chiedere il rinvio della discussione, rinvio inizialmente bocciato per 16 voti a 13.

Ma dopo altri due interventi – quello di Stefano Angei che si è domandato qual è il modello migliorativo della struttura e ha ricordato la presenza dell’associazione in protesta, e quello di Emanuele Monti che ha sottolineato “l’impatto notevole” del progetto, i suoi molti punti interrogativi e la necessità di una maggiore collegialità – un intervento dell’assessore allo sport Stefano Malerba ha sparigliato le carte sul tavolo, proponendo l’esame del progetto in una commissione sport, spiegando «In una commissione sport e non urbanistica si possono valutare gli impatti sportivi, per me assolutamente positivi, forse quelli di cui si dibatte ora». Tutto bene, se questo non avesse previsto però un rinvio della discussione in consiglio comunale, cosa che era già stata bocciata da una votazione.

La questione è stata risolta dal segretario Tramontana, che ha spiegato come malgrado il Consiglio si fosse già pronunciato, se tutti i consiglieri erano d’accordo sulla nuova proposta, la votazione poteva essere rifatta: e cosi è stato. Per l’Ippodromo il dibattito non è finito, e le perplessità potranno tornare in discussione in una nuova commissione e nel prossimo consiglio comunale.