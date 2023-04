Sposi generosi: Lara e Sebastiano rinunciano alle bomboniere e donano alla pediatria dell’Ospedale di Varese

Lara e Sebastiano, una giovane coppia innamorata e genitori di due meravigliose bambine, Angelica e Beatrice, hanno deciso di trasformare il loro amore in un gesto di generosità e solidarietà. Dopo anni di convivenza, i due hanno deciso di sposarsi, organizzando una cerimonia semplice ma carica di significato, in linea con la loro filosofia di vita.

In particolare, Lara e Sebastiano hanno scelto di non realizzare bomboniere per il loro matrimonio, ma di destinare l’importo che avrebbero speso per questo scopo a un’azione di solidarietà.

La loro scelta è caduta sull’associazione “Il Ponte del Sorriso“, un’organizzazione che opera all’interno dell’Ospedale Del Ponte di Varese e che si dedica a rendere più piacevole il soggiorno dei bambini ricoverati, attraverso il gioco e il finanziamento di progetti per la loro salute.

La decisione di sostenere “Il Ponte del Sorriso” è stata dettata anche da un’esperienza personale: la figlia più piccola di Lara e Sebastiano è stata ricoverata in passato e l’associazione è stata di grande aiuto durante quel difficile periodo. Emozionati dall’idea di poter contribuire alla missione dell’organizzazione, la coppia ha deciso di donare due carrozzine colorate, pensate per rendere più facile l’accettazione da parte dei bambini in reparto.

Per comunicare la loro scelta agli invitati al matrimonio, Lara e Sebastiano hanno avuto l’idea di realizzare un video in cui, insieme alle loro figlie, consegnano le carrozzine al reparto di Pediatria dell’Ospedale Del Ponte. Nel video, la coppia è accolta con entusiasmo dai volontari, dai bambini ricoverati, dai loro genitori e dai clown dell’associazione “I Colori del Sorriso”, che inscenano scherzosamente alcune gag sul matrimonio e lanciano il classico “Viva gli Sposi”.

L’emozionante momento culmina con la consegna alla sposa di un bouquet di rose bianche di carta, realizzato dai bambini del reparto come segno di gratitudine per il generoso gesto.