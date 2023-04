Studenti delle Barbara Melzi di Legnano in visita all’Eurocamera a Strasburgo

L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) ha incontrato a Strasburgo gli studenti delle Barbara Melzi di Legnano e di altri due istituti superiori di Milano e Monza. I giovani legnanesi hanno visitato il Parlamento europeo per conoscere da vicino le istituzioni comunitarie in occasione dei lavori della seduta plenaria di aprile. In tutto 180 tra ragazze e ragazzi, che l’europarlamentare bustocca, componente della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo, ha guidato alla scoperta della sede ufficiale dell’Unione Europea, rispondendo a domande e curiosità sugli organismi comunitari e sul loro funzionamento.

«Incontrare tante scolaresche è stata un’esperienza molto ricca e interessante – ha dichiarato Tovaglieri, che è anche portavoce del movimento giovanile della Lega in Europa –. Se infatti i giovani hanno l’opportunità di approfondire il ruolo delle istituzioni comunitarie nelle decisioni che avranno un impatto sul loro futuro, la politica ha l’occasione unica di conoscere da vicino i sogni e le aspettative delle nuove generazioni, così da essere in grado di costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini europei di domani».

Le scuole a Strasburgo

Nello specifico ad entrare nell’Eurocamera sono stati i ragazzi del Liceo Pareto di Milano, accompagnati dai professori Silvia Consonni, Giuliana Coruzzi, Andrea Martelli, Carmine Pizzino, Sara Di Maio, Fabio Marcarelli, Giulia Canto, Francesca Tuccari e Laura Sansonna, gli studenti del Liceo Porta di Monza e quelli del Liceo Scienze Umane, del Liceo Economico-sociale e dell’Istituto Socio-sanitario del Barbara Melzi di Legnano, giunti a Strasburgo con il preside Flavio Merlo e con i docenti Francesca Avanzato e Gabriele Trunzo.