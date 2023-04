Su tutte le piattaforme digitali “ASH26”, Il nuovo album reggae di Ashraff 30

È uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo disco del parabiaghese Abou Loum, in arte Ashraff 30.

L’album, “ASH26”, è il quarto del lungo percorso musicale dell’artista di origini senegalesi. Perchè questo titolo? «”ASH” è il diminutivo del nome d’arte Ashraff che significa (nobile di cuore nella lingua araba), 26 per tutto quello che rappresenta il numero. Sono arrivato in Italia a 26 anni, momento cruciale nell’evoluzione della mia musica: cominciai a comporre questo disco dopo 26 anni di carriera nel 2019. Come se non bastasse proprio nel 1993, l’anno de mio debutto come cantante, fu progettato un aereo che ebbe proprio quel nome ASH26. Tanti fattori e coincidenze intorno al numero 26 che hanno influenzato fortemente la scelta del nome dell’album».

In questo disco Ashraff reinterpreta alcuni dei suoi brani originariamente reggae in acustico ai quali aggiunge altre canzoni inedite. L’album è composto da 10 brani con una ricerca di suoni, contaminazioni e come sempre con messaggi forti e molto educativi. QUI L’ALBUM SU SPOTIFY