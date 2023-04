Sul Lago Maggiore a vapore: torna il Laveno Express, il treno storico del Verbano

Tornano i viaggi a vapore sul Verbano: sono tre le date previste per le corse del treno storico “Laveno Express”, che da Milano Centrale porta fino a Laveno Mombello, sul lago Maggiore.

I treni sono in programma il 7 e 14 maggio nonché il 25 giugno: effettuano anche fermate intermedie a Rho, Busto Arsizio e Gallarate e gli orari sono pensati in coincidenza conio battello che da Laveno conduce all’Isola Bella e all’Isola dei Pescatori, perle del lago.

I treni del 7 maggio e del 25 giugno sono trainati da vaporiere, mentre quello del 14 maggio ha in testa una fiammante locomotiva elettrica storica anni Sessanta, sempre al traino delle carrozze anni Trenta tipo “Centoporte” (così dette per i tanti sportelli di accesso per ogni fiancata) e vetture anni Quaranta “Corbellini” (simbolo degli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale).

Tutte le info si trovano sul sito di Fondazione FS, nell’apposita maschera di ricerca che propone i treni storici di tutta Italia.