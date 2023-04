Sul lungolago di Laveno arriva “Arte in fiore”

“Arte in Fiore” è l’appuntamento in programma per domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio a Laveno Mombello, un evento imperdibile per tutti coloro che amano il verde, l’arte e la natura organizzata dalla Pro Loco. Diverse le iniziative che si potranno trovare sul lungolago: mercatini di artigianato in via Labiena, laboratori e dimostrazioni di arti diverse in piazza Matteotti e aperitivi e pranzi sotto la tensostruttura di piazza Caduti del Lavoro.

In programma laboratori per adulti e bambini per creare opere d’arte floreali, l’esibizione del gruppo folcloristico lavenese dei Sem chi Inscì cui Scusaritt, “l’aperitivo fiorito” con taglieri di prodotti a km zero.

Il 1 maggio, invece, alle 10.00 aprirà il mercatino con bancarelle d’artigianato a tema floreale. Dalle 11.00 al via i vari laboratori, con dimostrazioni dedicate sia a bambini che adulti, mentre alle 11.30 ci sarà un altro “aperitivo fiorito” con tagliere artigianale di salame, torta salata con fiori e focaccia e, dalle 13.00, spazio a un “break” caldo a base di risotto alle erbe servito in scodelle di ceramica.

Anche nel pomeriggio proseguiranno i laboratori e le dimostrazioni, che metteranno in rilievo anche la tradizione della Ceramica Lavenese, presente anche in tante vetrine dei negozi di Laveno che hanno aderito alla manifestazione.

Alle 15.00 si terrà la presentazione del libro “Il Gusto del Paesaggio”, con Mario Allodi che verrà intervistato da Matteo Mirandola e, alle 17.00, terrà una conferenza dedicata alla progettazione del giardino. A chiudere la due-giorni sarà un altro aperitivo, sempre alle 18.00.

In questi giorni, inoltre, si apriranno anche le iscrizioni al concorso “Balconi Fioriti”, in collaborazione con l’associazione Mombello Viva, che si concluderà nel mese di luglio.