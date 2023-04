Sulle ali della Fantasia a Galliate chiude con il Kamishibai

L’ultimo appuntamento con la rassegna per bambini “Sulle Ali della fantasia” promossa dal Comune e dalla Biblioteca di Galliate Lombardo è per sabato 29 aprile alle ore con “Alla scoperta del Kamishibai”.

Come sempre guidati dall’educatrice responsabile del progetto, Miriam Falischia, i bambini parteciperanno alla lettura animata, questa volta per mezzo di un Kamishibai, il teatro di immagini di origine giapponese: una valigetta di legno si trasforma in scena teatrale per coinvolgere i partecipanti nella narrazione.

Come per gli altri incontri, seguirà un piccolo laboratorio in cui i bambini potranno esprimere la loro creatività e fantasia.

La partecipazione all’iniziativa è per tutti gratuita, con gentile richiesta di prenotazione per poter meglio preparare l’attività al numero 351 5280248.

Questa prima edizione di “Sulle ali della Fantasia” ha riscosso molto successo: a ogni incontro hanno partecipato in media una trentina di bambini, con grande soddisfazione dei promotori che valutano già di riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno.

La biblioteca è in piazza Parrocchiale 1, a Galliate Lombardo.