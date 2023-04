Tafferugli tra i tifosi, allo stadio nove pattuglie dei carabinieri per Sangiuliano-Pro Patria

È servito l’intervento allo stadio di nove pattuglie dei carabinieri per placare il concitato finale di partita di Sangiuliano City – Pro Patria, ultima gara del campionato di Serie C andata in scena sabato 22 aprile al Ferruccio di Seregno.

Al triplice fischio del match, deciso a favore dei bustocchi dal gol di Johntan Pitou nel recupero , tra gli spazi che dividevano le due tifoserie organizzate è infatti partita una sassaiola e il conseguente lancio di fumogeni – uno di questi, molto rumoroso e particolarmente “nebbiogeno” era stato fatto scoppiare a inizio partita dai tifosi di casa milanesi, con il fischio di avvio in ritardo di qualche minuto.

Mentre gli addetti ai lavori, le due società e la stampa (noi compresi, ndr.) organizzavano il post partita con le interviste a giocatori e a allenatori, la tensione e i tafferugli sono andati avanti, costringendo le forze dell’ordine a frapporsi prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Il risultato, come riportato da più testate brianzole: ferite, fortunatamente di lieve entità, per due agenti e uno steward e i tifosi giunti da Busto Arsizio temporaneamente trattenuti dentro le mura dello stadio, per poi essere evacuati attraverso il campo di gioco una volta ristabilito l’ordine.

I motivi dello scontro, per lo meno la scintilla che ha poi appiccato l’incendio, sono sorti non solo a causa della posta in palio del match e al risultato sportivo considerabile amaro per entrambe le squadre – la Pro Patria, già salva, che sfiora i playoff di un punto e, soprattutto, il Sangiuliano condannato agli spareggi per non retrocedere – quanto agli insulti razzisti piovuti dalla curva della Pro Patria nei confronti del gialloverde Mbarick Fall che, allo scoccare del triplice fischio, ha reagito stizzito con una pallonata scagliata contro la tifoseria ospite. Un episodio che ha accesso animi già caldi. (In diretta è stato impossibile percepire gli insulti a causa della nostra posizione a ridosso della tifoseria di casa e alle spalle degli altoparlanti, con lo speaker che leggeva i risultati delle altre partite ndr.).

L’indomani dei fatti si è fatta sentire la voce del Sangiuliano: attraverso una nota i Citizens esprimono «profondo rammarico» e ringraziano la società biancoblu per la «condanna» dei cori razzisti, oltre alla «presa di posizione nei confronti dei responsabili del vergognoso gesto». Un’azione stupida, quella razzista, proprio come l’ingiustificabile violenza, che di fatto ha messo fine nel peggiore dei modi alla regular season delle due squadre.