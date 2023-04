TedX va al cinema: un evento al MIV di Varese per scoprire il Ted di Vancouver e le novità 2023

TEDxVarese lancia il suo primo appuntamento 2023 grazie a un inedito al cinema che consentirà di ascoltare in anteprima una selezione di talk dal TED di Vancouver, la più famosa e prestigiosa conferenza che diffonde idee di valore richiamando personalità di rilievo in moltissimi campi dello scibile umano.

Venerdì 5 maggio dalle 21 alle 23 al Multisala Impero di Varese grazie all’evento TEDxVareseLive sarà possibile fare un salto virtuale e su grande schermo dall’altra parte dell’oceano per approfondire alcuni temi cardine della società di oggi come intelligenza artificiale, cambiamento climatico, geopolitica, scoperte scientifiche, tecnologia, demografia, design ed economia. Un evento reso possibile grazie alla licenza speciale che TED ha garantito a TEDxVarese per poter mostrare in anteprima alla propria comunità di persone che innovano, imprenditrici, visionarie, esploratrici e trasformatrici, i contenuti della conferenza a numero chiuso che si svolge in Canada a metà aprile.

«TEDxVareseLive è un nuovo modo per stimolare la città e il territorio con nuove idee, suggestioni culturali e contenuti innovativi sulle tematiche del nostro tempo – spiega David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese – per questo motivo siamo entusiasti di lanciare questo nuovo formato e invitiamo tutte le persone che si sentono guidate dal piacere della scoperta e del costruire innovazione o generare impatto positivo per il Pianeta e per la società a prendere parte a questa serata al cinema che lascerà un segno nelle menti di tutti».

Il programma della serata di venerdì 5 maggio 2023 prevede alle 20.30 Accoglienza, con un momento di condivisione in compagnia del team di TEDxVarese, alle 21 Visione in anteprima esclusiva di una selezione dei più interessanti TED talk direttamente dalla conferenza di Vancouver e alle 23 annuncio in anteprima di alcune novità legate alla conferenza TEDxVarese 2023, con networking finale

TEDxVareseLive avrà luogo al Multisala Impero Varese, storico cinema collocato nel pieno centro della città di Varese in via Giuseppe Bernascone 13, il giorno venerdì 5 maggio 2023 dalle 21 alle 23. È possibile prendere parte all’evento acquistando il biglietto attraverso il sito di TEDxVarese, del Multisala Impero Varese o direttamente su Eventbrite.