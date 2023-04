“Tempi troppo lunghi per la Carta d’Identità”, la protesta di un cittadino di Varese e a risposta del Comune

I tempi per il rinnovo della Carta di Identità si allungano a Varese: chi tra i più anziani ricorda che il documento veniva redatto al momento, deve scordarsi di queste tempistiche. L’introduzione della Carta d’Identità Digitale, che dipende anche dal Ministero dell’Interno, ha allungato di almeno una settimana i termini di consegna, ma c’è chi dice che si stanno allungando anche troppo.

Vi segnaliamo la lettera arrivata da un nostro lettore, e le informazioni che il comune di Varese ha dato in risposta

La lettera

Buongiorno redazione,

sono un cittadino di Varese, volevo mettervi al corrente di una grave mancanza che il comune di Varese porta avanti. Devo rinnovare la carta d’identità al giorno 11 maggio 2023. La mia collega mi ha informato che l’unico modo per poterlo fare è prendere un appuntamento perché post pandemia non si può più andare direttamente negli uffici. Dopo questa assurda novità, oggi 18 aprile 2023 ho chiamato in comune per prendere questo appuntamento. Mi è stato risposto che il primo spazio libero è all’inizio di giugno! Ora capisco che ci possano essere molte persone che devono fare la stessa cosa, ma è assurdo che si debba rimanere senza documenti per un periodo così lungo. Una volta andavi in comune e per rinnovare il tutto e ci voleva 10 minuti… Complimenti!!

RG

La risposta del comune di Varese

L’anagrafe del Comune di Varese da diversi anni ha applicato il sistema di prenotazioni per il rilascio di Carte di Identità e cambi di residenza. Questa opportunità ha di fatto eliminato le lunghe code all’ingresso degli uffici rendendo il servizio più snello e organizzato. Con l’appuntamento che si può richiedere telefonicamente o presso gli uffici i cittadini hanno modo di evitare code e stress.

Per quanto riguarda le date degli appuntamenti da diverso tempo è stato creato anche lo sportello per le urgenze. Quando si prende un appuntamento, nel caso in cui la data disponibile risulti troppo lontana rispetto alle necessità, se fatto rilevare, gli operatori, valutate le motivazioni, fissano per un appuntamento di urgenza con tempi più ridotti (documento scaduto e/o viaggio all’estero improvviso senza la possibilità di un altro documento valido).

La possibilità di rinnovo del documento di identità è sino ai sei mesi precedenti la scadenza, pertanto si consiglia ai cittadini di non aspettare gli ultimi giorni di validità del documento per fissare un appuntamento, specialmente nei periodi vicini alle vacanze. Questo per essere certi di ricevere un appuntamento in piena comodità.