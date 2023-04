Tenta il suicidio nei boschi di Buguggiate, i carabinieri gli salvano la vita

Tutto inizia con una telefonata al 112 di una madre terrorizzata all’idea di perdere il proprio figlio, che, abbattuto da un momento di sconforto, aveva deciso di togliersi la vita ed indicare ai suoi parenti, anche se genericamente, la zona boschiva del Comune di Buguggiate dove aveva intenzione di compiere il gesto disperato.

Sono passate da poco le 17.30 di venerdì 28 aprile e due Carabinieri di pattuglia della Sezione Radiomobile di Varese raccolgono l’appello e raggiungono la località, iniziando a perlustrare a piedi l’area, guardandosi attorno tra i sentieri dalla fitta vegetazione.

I due militari riescono a rintracciarlo, con al collo già stretto un cappio realizzato con il filo di ferro, fissato al tronco di un albero. I carabinieri lo hanno così subito raggiunto e, mentre uno lo teneva sollevato dalle gambe per impedire che il peso del corpo “compiesse l’atto”, l’altro lo liberava dalla morsa che lui stesso si era creato, consentendogli finalmente di respirare.

Il giovane, soccorso poi dal personale sanitario giunto sul posto, è stato accompagnato in ospedale a Varese, non in pericolo vita. Ai due Carabinieri la più grande soddisfazione: aver prestato la loro opera a garanzia dell’incolumità della persona.