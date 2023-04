Tentata rapina in una villa a Cunardo, ladri messi in fuga dal padrone di casa

Tentativo di rapina a Cunardo, nella serata di venerdì 28 aprile, intorno alle 22, alcuni uomini avrebbero tentato di fare irruzione in una villa in una posizione isolata del paese. Il proprietario della casa è riuscito a metterli in fuga uscendo all’esterno e urlando alla moglie di prendere un fucile.

I malviventi, forse armati, avrebbero suonato al citofono per fare uscire i proprietari di casa.

Il Comune ha avvisato la popolazione di Cunardo di prestare attenzione e di non aprire la porta a sconosciuti, soprattutto in orari inusuali, e di segnalare qualsiasi attività sospetta al 112. Un caso simile si sarebbe verificato anche a Lavena Ponte Tresa. Al momento non sono state sporte denunce.