Tir incastrato paralizza il traffico in uscita da Varese

Un grosso tir è rimasto incastrato su via Gasparotto a Varese, nel sottopasso autostradale di raccordo con via per Schianno. Il mezzo si è bloccato nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e intorno alle 16 la viabilità risulta estremamente difficoltosa in uscita a Varese sia su via Gasparotto, provenendo da viale Borri, che su viale Europa dove la coda ha raggiunto il cavalcavia di via Metastasio.

Sono in corso le operazioni di manovra per cercare di sbloccare il mezzo, operazioni che hanno coinvolto i vigili del fuoco.

INFORMAZIONE DI SERVIZIO: Attualmente la via Gasparotto è uno snodo cruciale per il traffico cittadino poiché è una delle poche vie utilizzabili per uscire da Varese in direzione sud. Nella mattina di sabato 29 aprile (tra le 9 e le 10, secondo quanto comunicato attualmente) la bretella autostradale che collega Varese alla A8, ora chiusa in entrambi i sensi, riaprirà nel senso di marcia in direzione di Milano, cioè in uscita da Varese (LEGGI QUI).