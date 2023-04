Torna anche nel 2023 il progetto “Sport si può” della Polha

La Polha Varese anche quest’anno organizza e sostiene il progetto di nuoto a scuola nato 25 anni fa in Provincia e riproposto per il 2023 grazie al prezioso supporto di Tigros e Fondazione del Varesotto con la partecipazione degli amici del Rotary Club Varese e dei Comuni nei quali si svolge l’iniziativa: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Jerago con Orago, Luino, Saronno, Tradate, Varese e Castiglione Olona per le scuole di Venegono inferiore e superiore.

Tigros infatti ha donato lo scorso anno alla Polha l’importo di 35.000 euro pari circa a un terzo dei costi di 2 anni di progetto “Sport si Può” per gli anni 2022 e 2023 destinando le estrazioni della Lotteria degli Scontrini avvenute da giugno a dicembre 2021. La Fondazione Comunitaria del Varesotto invece ha deliberato un contributo sul “bando 2022 interventi sociali” pari a un terzo circa del costo totale, che è di oltre 46mila euro. La rimanenza rimarrà a carico dei Comuni e della Polha, che deve coprirla con erogazioni liberali.

Nonostante questi importanti aiuti, il progetto costituisce quindi un grande sforzo economico e organizzativo per l’associazione sportiva varesina, giustamente orgogliosa, in 22 anni di “Sport Si Può”, di avere consentito a oltre 4.000 bambini con difficoltà motorie, sensoriali ed intellettivo-relazionali di nuotare gratuitamente in ambienti adeguati alle loro necessità e con personale preparato. Il tutto è reso possibile dalla generosità della polisportiva nel proporre un progetto che non si rivolge ai propri associati ma alla comunità, realizzato con la forza del volontariato, la passione per lo sport “per tutti” e con l’esperienza maturata in 40 anni di attività sportiva paralimpica.

La Polha attualmente conta 140 atleti iscritti in 10 diverse discipline, di cui 80 agonisti e ben 20 di interesse nazionale che stanno preparando mondiali e paralimpiadi. Una grande attività quotidiana dove trova spazio anche la mission per l’attività natatoria gratuita per i più piccoli.

“Sport si può 2023” è in pieno svolgimento e consiste in 16 lezioni in acqua per ogni ragazzo, da gennaio ai primi di giugno. Quest’anno sono 300 gli alunni con diagnosi partecipanti, che appartengono a 60 scuole tra primarie e secondarie di primo grado di 20 comuni della provincia di Varese. I corsi si tengono in 8 piscine, per 130 giorni di lezione, con un totale di 300 turni in acqua. Poiché si svolgono in orario scolastico i corsi si avvalgono della collaborazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori, oltre che dei volontari della Polha e di 35 istruttori specializzati nel nuoto per disabili. Gli alunni vengono trasportati dalle scuole alle piscine con bus messi a disposizione dai comuni o dall’associazione sportiva con automezzi a noleggio e pulmini attrezzati per il trasporto di chi è in carrozzina. Preziosa a Busto Arsizio la collaborazione dell’associazione PAD Cuffie Colorate. Particolarmente significativa quest’anno anche la presenza di due ragazze in servizio civile presso la Polha grazie alla collaborazione con il CSV Insubria Varese.

A partire da metà maggio si svolgeranno nelle varie sedi le feste finali che concluderanno il progetto, con le premiazioni degli alunni che hanno partecipato ai corsi. Il progetto fa parte delle iniziative ufficiali di “Busto Arsizio Città Europea dello Sport”.