Torna dopo 10 anni Busto in…canta, a teatro e per le strade del centro

Dopo 10 anni ritorna il concorso di canto della città di Busto Arsizio Busto in…canta (all’interno del più ampio Festival di musica e arte) che tanto successo ebbe nelle prime 3 edizioni.

Il concorso, organizzato dalla Nuova Busto Musica con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e con la collaborazione di Teatro Sociale e liceo Candiani, si svolgerà in 3 serate, 2 eliminatorie (29 aprile e 14 maggio, teatro Sociale, ore 21) e la finale (27 maggio, piazza San Giovanni, ore 21).

Nei pomeriggi delle tre giornate (29 aprile, 14 maggio e 27 maggio), dalle 16 alle 19.30, gli studenti del Liceo Candiani Bausch e gli allievi della Nuova Busto Musica proporranno uno street art festival per le vie del centro di Busto (piazza santa Maria, piazza San Giovanni, via Milano, via san Gregorio) a cui parteciperanno anche attori, danzatori, giocolieri, burattinai.

Nella giornata del 29 aprile si aggiungerà anche un quinto spazio dedicato alla musica e all’arte, il parco Cossetto di via Foscolo in cui si svolgerà la seconda edizione del Music Art day festival, a cura del Centro Musicale Concertare.

La partecipazione alle serate è aperta a tutti ed è gratuita.