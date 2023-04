Tour of the Alps, partono forte i big. Fortunato (Eolo) insieme ai primi

La prima tappa del Tour of the Alps di ciclismo – l’ex Giro del Trentino, gara che da sempre fa da trampolino per il Giro d’Italia – ha visto subito accendersi la lotta tra gli uomini di classifica.

Nella frazione tra Rattenberg e Alpbach, in Austria, ha prevalso l’ex maglia rosa Tao Geoghegan Hart (Ineos) che sulle pendenze finali supera il connazionale Hugh Carthy (EF) e si tiene alle spalle il padrone di casa Felix Gall (Ag2r) e va a tagliare per primo il traguardo con alcuni secondi sugli altri big di classifica.

La frazione tirolese sorride anche alla Eolo-Kometa perché nel gruppo dei migliori c’è anche Lorenzo Fortunato (foto Bettini/SprintCyclingAgency): lo scalatore bolognese è settimo al traguardo dopo essere rimasto tra i primi per tutto il percorso. “Fortu” paga 10″ da Geoghegan Hart ma chiude subito dietro a gente del calibro di Sosa, Vlasov e Sivakov, precedendo Kamna. Molto bene per una tappa in cui altri uomini molto attesi hanno già pagato dazio (1’38” per Thomas, 1’52” per Pozzovivo).

«Sto davvero bene e sono riuscito a stare davanti con i migliori – racconta Fortunato al traguardo – Queste salite mi piacciono, è il mio terreno preferito e quando la gamba risponde riesco a fare delle belle cose come oggi: sono davvero contento. Con questa condizione spero di portare a casa qualcosa nei prossimi giorni perché non sono venuto qui per preparare il Giro d’Italia ma per fare un bel Tour of the Alps».

La Eolo si è mossa fin dalla prima parte della giornata mandando in fuga due giovani, l’italiano Andrea Garosio e lo spagnolo Alex Martin insieme ad altri attaccanti. Poi al momento giusto è stato Fortunato a entrare in azione per sgomitare nelle posizioni di vetta. Il TOTA prosegue martedì con la tappa tra Alpbachtal e Ritten e quindi con l’arrivo in Italia.