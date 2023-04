Tra poco passa il Giro d’Italia: a Cassano Magnago un maggio di eventi e festa

Tra poco passa il Giro: meno di un mese e la corsa rosa arriva a Cassano Magnago, al 20 maggio. Un finale di tappa a cui Cassano stava lavorando da tempo, complice il campione Ivan Basso, e che da mesi sta coinvolgendo le realtà cittadine, con tanti eventi diversi. Partiti già nei mesi scorsi – tra concorsi e pedalate – ma che ora arrivano al clou, in attesa appunto del 20 maggio.

La chiusura delle strade per il giro a Cassano

La macchina organizzativa è in moto. Primo obiettivo, assicurare la sicurezza dei corridori e l’accoglienza della carovana al seguito della corsa rosa. Questo si traduce anche in un tema che riguarda tutti: la chiusura delle strade.

La chiusura degli assi principali e del centro della città verrà attuata in quattro step, man mano che si avvicina il momento dell’arrivo della corsa: le prime chiusure scatteranno già dalla sera del 19. In questo articolo trovate tutti i dettagli.

I campioni dello sport in campo, da Nibali a Parolo

Come detto tanti sono gli eventi che anticipano la corsa rosa, alcuni già archiviati con successo (foto sotto: la pedalata “in rosa” di due settimane fa, associata a due mostre a tema).

Lunedì 1 maggio è in programma la partita ciclisti ed altre celebrità sportive contro Union Villa, al campo sportivo di via Salvo d’Acquisto alle 17. Nella squadra “Ciclisti&Friends” ci saranno Dario Andriotto, Ivan Basso, Enrico Gasparotto, Mavillo Gheller, Marco Melandri, Vincenzo Nibali, Marco Paolo, Neto Pereira e altri. Una partita da vedere!

Pedalate e camminate “in rosa”

Il 6 maggio si replica la camminata e pedalata “in rosa”: è la tradizionale camminata delle famiglie e scuole cassanesi, quest’anno “vestita” con i colori del Giro d’Italia. Appuntamento alla Magana dalle 10, il percorso va fino al Parco di Città.

Il 7 maggio si continua con la Pink Dream Run al Parco della Magana, organizzata da Arco Sport Cassano: due camminate e corse non competitive (partenza 18.15) a scopo benefico, per raccogliere fondi per la disabilità, in particolare a sostegno delle realtà locali di Cassano con Associazione Parkinson, Piùdi21 e le sezioni locali di AISM e AFPD

Due “rotonde-monumento” per il Giro a Cassano Magnago

Per il Giro sono previste asfaltature che sono partite in questi giorni, secondo questo programma.

Ma sono previste anche opere “celebrative”: il Comune ha annunciato che interverrà su due diverse rotonde che saranno decorate con opere per ricordare l’evento.