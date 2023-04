Traffico in tilt per un camion in fiamme fra Azzate e Buguggiate

Paura nel pomeriggio di giovedì per un principio di incendio a bordo di un camion fra Azzate e Buguggiate lungo la strada provinciale 57 all’altezza dell’«autovelox 70 allora» (foto Marutti).

Qui per cause ancora in via di accertamento un camion sul quale erano disposti bancali in legno ha preso fuoco nella parte del rimorchio mentre viaggiava in direzione Sud, cioè verso l’imbocco dell’autostrada.

Il fatto è avvenuto attorno alle 15 e ha paralizzato il traffico sull’arteria: pesanti i disagi per i viaggiatori soprattutto in virtù del fatto che la strada è un importante punto di snodo per il traffico veicolare da e verso la A8 e la tangenziale Est di Varese.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido e ha avuto la meglio sulle fiamme coi due mezzi arrivati sul posto dal comando provinciale di Varese. Non vi sarebbero feriti: dal punto di vista sanitario non è possibile verificare la presenza in loco di ambulanze e di eventuali persone soccorse in quanto l’area d’intervento è stata circoscritta e il servizio Real Time di Areu Lombardia (un servizio pubblico pagato con le tasse dei cittadini) è stato oscurato dalla Regione sine die e il personale non fornisce informazioni fuori dalle fasce imposte alla stampa per le informazioni di natura sanitaria.

Lunghissime le code a partire dalla rotatoria dell’aereo, a Capolago.