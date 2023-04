Trasferta cruciale per gli Skorpions impegnati contro i Ducks Lazio

Non perdere per non perdersi. Potrebbe essere il motto degli Skorpions alla vigilia di un incontro fondamentale per il loro destino in questo primo campionato d’Italian Football League. Varese vola nel Lazio, più precisamente a Paliano, per affrontare i Ducks, squadra che in questa stagione sta vivendo un periodo di rinnovamento, senza perdere tuttavia un’identità che ha permesso, nell’ultima gara, di violare il campo dei Mastini.

Nella guerra per i play off l’incrocio in terra frusinate può avere un impatto fondamentale, alla vigilia del successivo match contro i Frogs, in programma al Vigorelli, che riaccenderà la storia del più classico dei nostri derby. Gli Skorpions hanno dalla loro lo stato generale di forma e un pistone in più nel motore, rappresentato da Ethan Weinstein, che ne ha alzato i giri contro Bologna consentendo ai ragazzi di Nick Holt di ottenere punti d’oro.

La quinta giornata lancia definitivamente la volata per i play off che coinvolge quattro formazioni, rappresentate da Skorpions, Rhinos, Frogs e Ducks che dovranno contendersi tre poltrone per la semifinale o per le wild card. L’obiettivo è raggiungere il miglior piazzamento possibile per riportare Varese nella post season della massima serie dopo venticinque anni di attesa.

Programma della IFL (week 8): sabato, ore 18 Rhinos-Stainless Steel Warriors, domenica, ore 14.30 Panthers-Frogs, ore 16 Ducks-Skorpions Classifica: Guelfi 5-1, Dolphins 4-, Panthers 3-1, Rhinos 3-2, Skorpions e Frogs 2-2, Ducks 2-3, Stainless Steel Warriors 0-4, Mastini 0-5