Travolta da una betoniera, donna di 39 anni muore a Milano

È morta travolta da una betoniera in centro a Milano: una donna di 39 anni ha perso la vita giovedì mattina per un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto in corso di Porta Vittoria all’incrocio con via Sforza. La donna era in sella alla sua bici quando l’autista del mezzo pesante non si è accorto della presenza della ciclista e l’ha travolta.

La donna è finita a terra ma il soccorso del 118 non è servito: la donna è morta dopo l’arrivo dei soccorritori.

Sul posto le forze dell’ordine: la polizia locale ha rilevato l’incidente e sottoposto al conducente della betoniera ai controlli di rito che vengono esperiti in caso di incidente stradale con vittime: l’uomo, 53 anni è stato sottoposto ad alcool test ed esame ematico per indagare eventuali tracce di droga nel sangue.

L’incidente di giovedì mattina ricorda l’altro sinistro mortale, sempre nelle vie della città e sempre con una betoniera coinvolta: avvenne lo scorso novembre.