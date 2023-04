Travolto sulla statale nelle Marche, perde la vita 66enne varesino

Un tragico incidente stradale è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, giovedì 13 aprile, in territorio tra Maiolati Spontini e Castelbellino, in direzione del capoluogo Ancona. Un furgone Mercedes, guidato da un uomo di 66 anni della provincia di Varese, è stato tamponato da un’auto Audi in una zona della strada priva di corsia d’emergenza.

Secondo una prima ricostruzione – riportata dal sito dell’agenzia ANSA – il furgone era fermo con il cofano alzato forse a causa di un guasto e il conducente era fuori dal mezzo in quel momento. L’impatto con l’Audi ha causato la morte del conducente del furgone, che è stato sbalzato nella scarpata laterale da un’altezza di qualche metro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’intervento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e la persona alla guida dell’Audi è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ad Ancona per le cure e gli accertamenti del caso.

L’incidente ha causato la chiusura della strada al traffico per circa due ore, creando disagi per gli automobilisti in transito.