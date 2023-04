Treno merci deraglia a Firenze: bloccata la linea Milano-Roma

Un treno merci è deragliato a Firenze, all’altezza della stazione Castello: il danneggiamento degli impianti sta bloccando l’intera dorsale che attraversa l’Italia, sull’asse Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli.

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Firenze Castello, nel tratto urbano di Firenze usato sia dalla linea ferroviaria tradizionale – la “linea lenta” – sia dai convogli dell’Alta Velocità che arrivano usando la linea dedicata da Bologna, aperta nel 2009. Per questo motivo risultano bloccate entrambe le linee, una situazione straordinaria che si presenta in casi molto rari, perché di solito rimane bloccata solo una delle due “dorsali”.

L’incidente ferroviario ha coinvolto un treno merci uscito dai binari: si è trattato di un vero e proprio deragliamento, in cui cioè i vagoni non solo sono usciti dai binari ma si sono anche messi di traverso – per così dire – sui binari. Alcuni veicoli, urtandoli, hanno causato anche il crollo dei robusti portali della linea elettrica a 3mila volt che alimenta i treni.

Molti treni dell’Alta Velocità cancellati e altri regionali cancellati o deviati su percorsi alternativi e con percorrenza più lunga e ci si aspetta che anche nel corso della giornata ci possano essere molti ritardi in tutta Italia, perché la Bologna-Firenze è un (doppio) imbuto da cui passano treni che raggiungono anche località molto lontane, con ritardi a catena (ad esempio: vale per molti treni AV da Milano a Torino, che sono prolungamenti di quelli che arrivano da Roma o Napoli). Dal momento che il problema riguarda i binari, i disagi coinvolgono sia Trenitalia- sia Italo.

A metà giornata, intorno alle 12, a Milano Centrale ci sono ancora molti treni cancellati, diversi altri treni per Roma e Napoli – Frecciarossa o Italo – partono da Milano con ritardi di 50-70 minuti, ma dopo Bologna la situazione diventa più complicata.

Molti treni in arrivo dal Centro-Sud non hanno stime esatte di ritardo. In pochi altri casi invece ci sono s

Usando questo strumento sul sito di RFI potete vedere la situazione reale delle partenze e degli arrivi in una specifica stazione, ad esempio a Milano Centrale o a Roma Termini.time molto elevate, ad esempio il primo Frecciarossa in arrivo al mattino da Roma è ancora indicato con ritardo di 320 minuti.

In generale: per raggiungere Bologna da Milano, come alternativa, si possono anche usare i treni della linea adriatica, quelli che poi proseguono per Ancona-Pescara-Bari.

Per raggiungere Roma si può usare la linea tirrenica che passa da Livorno-Civitavecchia.

È molto complicato invece muoversi da Bologna a Firenze, perché tutte e tre le linee esistenti (c’è anche una vecchia linea di montagna) passano da Firenze Castello.

Articolo aggiornato alle ore 12.15 di giovedì 20 aprile 2023