Trova 500 euro per strada e li consegna alla polizia locale di Vergiate

Un rotolo di banconote da 50 euro ben ripiegate abbandonate per terra. Il pacchettino, sulla strada centrale di Vergate, non è passato inosservato.

Una ragazza ha adocchiato i soldi a terra e li ha raccolti. La somma era di tutto riguardo: tagli da 50 euro e altri minori per un totale di 500 euro.

La giovane neo diciottenne, residente a Vergiate, non ci ha pensato due volte: ha raggiunto il comando di polizia consegnando il prezioso rotolo. Gli agenti dopo aver visionato le telecamere della zona, hanno individuato il proprietario che il giorno successivo si è presentato per recuperare il contante dato ormai per disperso.

La chiamata degli agenti, quindi, è stato per lui una piacevole sorpresa, ancora più gradita data la giovane età dell’onesta cittadina.