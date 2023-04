Furto in pieno giorno a Casbeno, via soldi e preziosi con la “truffa dell’acquedotto”

Soldi contanti e preziosi rubati con la “truffa dell’acquedotto”. È successo nella mattina di giovedì 27 aprile, intorno alle 8:30 in via Castellini a Casbeno: alcuni condomini sono stati vittima di una truffa in pieno giorno. Nel giro di venti minuti sono stati ripuliti tre appartamenti.

A raccontarlo Simona, che abita in uno di questi appartamenti: «Ero appena uscita per andare al lavoro, quando un individuo si è presentato alla porta affermando di essere un addetto dell’acquedotto. In casa c’erano solo persone anziane. Adducendo la scusa di una contaminazione dell’acqua per cui era necessario fare un controllo, è entrato in tutti gli appartamenti ed ha spruzzato qualcosa sui rubinetti, lasciando un odore acre dietro di sè».

«La prima cosa che questa persona ha chiesto è chi ci fosse in casa – prosegue Simona -. Mio zio gli ha detto che erano solo loro due e mia madre al piano disopra. Io ero andata al lavoro e questo truffatore ha anche affermato di avermi vista uscire. Ha poi detto di non usare telefoni e di mettere oro e soldi nel frigorifero, perché altrimenti si sarebbero contaminati e avrebbero preso fuoco. I miei familiari hanno purtroppo seguito le sue indicazioni e nel frattempo è arrivato un altro individuo vestito da carabiniere».

Dopo aver preso tutti gli oggetti di valore che sono riusciti a trovare, i truffatori si sono dileguati velocemente. Nel frattempo è stato chiamato il 112 e in pochi minuti sono arrivate due pattuglie sul posto.

«Due agenti sono entrati in casa per ascoltare le testimonianze, mentre una volante ha girato i dintorni dell’isolato cercando i due individui, senza però trovarli – conclude Simona -. Nel pomeriggio siamo andati a sporgere denuncia in Questura, lì ci hanno detto che sono episodi purtroppo frequenti».