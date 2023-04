Tubo danneggiato, frazione di Calcinate senz’acqua a Varese

Una giornata senz’acqua nella frazione di Calcinate a Varese.

Lunedì 24 aprile, la società delle acque LeReti comunica che «È in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di Via Ettore Ponti, in prossimità dell’incrocio con Via Miralago, in Comune di Varese, a seguito del danneggiamento della condotta da parte di impresa privata». In questi giorni nella zona sta lavorando Open Fiber per il posizionamento della Fibra.

Per poter effettuare la riparazione l’azienda lavora sezionando la rete distributrice della zona, coinvolgendo diverse vie, in particolare:

VIA DELLA FRATELLANZA

VIA DEL RIVECCIO

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

VIA MAGGIORA

VIA SANTORRE DI SANTAROSA

VIA ETTORE PONTI dall’incrocio con Via Miralago

VIA PREMENO

VIA SAN CANDIDO

VIA MOTTARONE (tratto)

VIA LUNGOLAGO DI CALCINATE

VIA DEI PESCATORI

VIA CENTURIONE SCOTTO VITTORIO

VIA GAVINANA

L’intervento e l’interruzione, secondo ciò che comunica LeReti, saranno concluse entro la serata di oggi.