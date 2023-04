Un altro italiano in carcere per la rapina con sequestro al confine con la Svizzera

Un altro italiano in carcere in Svizzera per la rapina al portavalori avvenuta il 5 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio, sul confine tra la provincia di Varese e il canton Ticino.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che un 64enne cittadino italiano residente in Italia si trova in detenzione in Ticino. L’uomo, su cui pendeva un mandato di cattura spiccato dalla Magistratura ticinese, è stato estradato il 14 aprile scorso dall’Italia.

La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’ipotesi di reato è quella di rapina aggravata. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.

La rapina, avvenuta in Canton Ticino, aveva avuto un epilogo in territorio italiano: i malviventi dopo la rapina si erano infatti impossessati del furgone portavalori e rapito l’autista ed erano poi fuggiti in direzione dell’Italia. Il furgone e l’autista erano stati lasciati nelle campagne di Arcisate, dove erano stati ritrovati dai Carabinieri.