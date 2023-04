Un leone d’oro a Marchirolo, premiato l’artista Massinissa Askeur

L’artista di origini algerine, ma residente a Marchirolo da molti anni, Massinissa Askeur ha ricevuto oggi (sabato) l’ambito premio del Leone d’Oro per le arti visive. Un riconoscimento che conferma la caratura nazionale e internazionale della sua espressione artistica.

Hanno preso parte alla cerimonia di consegna dei premi Rosanna Chetta (Critico e Art Curator), Erika Dessole (critico e storico dell’arte), Elena Cicchetti (presidente Ass. Art in the World Viterbo), Anna Sara Chetta (Ceo per ArtExpò Gallery), Jean Charles Spina (presidente JS Communications Nizza), Mariarosaria Belgiovine (Curatore eventi per ArtExpò Gallery), Giorgio Bolla (scrittore e saggista Padova) e Cristian Angelino (corrispondente estero – Liverpool UK).

Nato e cresciuto in Algeria (fino a 20 anni) ha viaggiato per tutta Europa e per tutto il Mediterraneo assorbendo tutto ciò che poteva dalle varie culture incontrate. Da alcuni anni vive in provincia di Varese, a Marchirolo, con la moglie e i due figli.

Nelle sue opere è evidente l’ispirazione costante alle culture e alle tradizioni dei popoli mediterranei di ieri e di oggi, mantenendo sempre un profondo legame con le sue origini berbere e ricercando, attraverso la pittura simbolista, una via di comunicazione immediata e, al contempo, introspettiva.

A giugno è stato premiato come erede di Joan Mirò all’Università di Paul Valery nel corso dell’ultimo Festival del cinema di Cannes, Mondadori lo ha inserito nel suo annuario “Artisti 22” fra i 500 artisti contemporanei più influenti al mondo (come principale simbolista italiano), ed ha esposto le sue opere alla Biennale di Venezia e al Carrousel du Louvre.

In questo video dedica il suo premio al Comune di Lavena Ponte Tresa che proprio recentemente gli ha assegnato uno spazio dove sono presenti alcune sue opere: